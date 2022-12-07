Про це повідомляє німецьке видання Zeit.

У Німеччині правоохоронні органи проводять масштабну спецоперацію на території 11 федеральних земель. Підозрюваних пов'язують із діяльністю правоекстремістської організації: члени планували штурмувати будівлю парламенту, Рейхстаг і захопити владу.

Одним з імовірних ватажків руху був аристократ, відомий як принц Генріх XIII. Зокрема повідомляється, що принц та його партнерка російського походження Віталія Б. на початку червня відвідали генконсульство Росії в Лейпцигу.

"Незрозуміло, чи мали вони політичні інтереси, чи були в консульстві лише з особистих причин. Але слідчі підозрюють, що в межах візиту планувалося встановити зв’язки з російським урядом", - пишуть журналісти Zeit.

Станом на 7 грудня 52 людей підозрюють у членстві або підтримці терористичної організації. Обшуки тривають у більш як 130 квартирах, офісах та складських приміщеннях, включно з казармами Командування сил спеціального призначення (KSK) у Кальві в Баден-Вюртемберзі. Видання інформує, що це одна з найбільших спецоперацій проти екстремістів у Німеччині.

Ранком середи 7 грудня понад 3000 поліцейських проводили дії у Баден-Вюртемберзі Баварії, Саксонії, Гессені і Тюрингії, правоохоронці також були відправлені до Австрії та Італії.

Федеральна прокуратура Німеччини заявила, що правоекстремістська група планувала насильницький переворот з листопада 2021 року, і члени її центральної ради відтоді проводили регулярні зустрічі.

Вони вже розробили плани керувати Німеччиною за допомогою відомств, що охоплюють охорону здоров'я, юстицію та закордонні справи. Члени розуміли, що можуть реалізувати свої цілі лише військовими засобами та насильством проти представників держави, що також передбачало вбивства.

Нагадаємо, у вересні поліція Німеччини обшукала яхту на півночі країні, яка зареєстрована на підсанкційному олігархові Алішеру Усманову. Правоохоронці розслідували звинувачення у відмиванні грошей проти російського мільярдера.

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