Німеччина продовжила термін перебування біженців з України до березня 2025 року
Уряд ФРН продовжив термін дії тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року. Статус буде продовжено автоматично, без бюрократичних процедур
Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ Німеччини.
"Федеральне міністерство внутрішніх справ і громадськості (BMI) передбачило це через законодавчу постанову. Сьогодні федеральна рада схвалила цю законодавчу постанову. Особи, яких це стосується, не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання, і не потрібні відповідні зустрічі з імміграційними органами", - йдеться в повідомленні.
Автоматичне продовження статусу проживання спричинене намаганням уряду зняти навантаження з міграційних органів.
"Мені приємно, що федеральна рада сьогодні схвалила нашу постанову. Усі, хто був змушений тікати від смертоносної війни Путіна, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці", - заявила федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.
Раніше Фезер пропонувала продовжити захист біженців з України.
За даними відомства, нині в Німеччині статус тимчасового захисту мають близько 1,1 млн українців.
- 19 жовтня країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.
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