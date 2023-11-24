Німеччина продовжила термін перебування біженців з України до березня 2025 року

Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ Німеччини.

"Федеральне міністерство внутрішніх справ і громадськості (BMI) передбачило це через законодавчу постанову. Сьогодні федеральна рада схвалила цю законодавчу постанову. Особи, яких це стосується, не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання, і не потрібні відповідні зустрічі з імміграційними органами", - йдеться в повідомленні.

Автоматичне продовження статусу проживання спричинене намаганням уряду зняти навантаження з міграційних органів.

"Мені приємно, що федеральна рада сьогодні схвалила нашу постанову. Усі, хто був змушений тікати від смертоносної війни Путіна, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці", - заявила федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Раніше Фезер пропонувала продовжити захист біженців з України.

За даними відомства, нині в Німеччині статус тимчасового захисту мають близько 1,1 млн українців.