Німеччина розглядає можливість модернізації української ГТС для транспортування водню

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, під час робочої поїздки до Берліна очільник Міненерго Герман Галущенко обговорив із державним секретарем Офісу федерального канцлера Німеччини Йоргом Кукісом відбудову українського енергосектору.

Сторони наголосили на важливості зеленої трансформації та позбавлення залежності від російських енергетичних ресурсів.



"Є величезний потенціал двостороннього співробітництва у сфері виробництва та транспортування водню. Німеччина розглядає відповідні проєкти, серед яких - можливу модернізацію української ГТС для транспортування водню", - ідеться у повідомленні Міненерго.



Також сторони обговорили ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС та підкреслили важливість дотримання базових принципів ядерної та радіаційної безпеки. Галущенко наполягає на притягненні РФ до відповідальності за обстріли та знеструмлення атомних станцій в Україні.