Німеччина розпочала головування у "Великій сімці"

Про це повідомляє офіційний сайт G7.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, ФРН робитиме все, аби встановити у світі справедливість.

"Ми максимально використовуватимемо своє головування в G7, щоб ця група держав взяла на себе новаторську роль – віддану кліматичній нейтральності й справедливому світу", – сказав Шольц.

Найважливішою подією німецького головування стане саміт лідерів держав і урядів країн "Великої сімки", запланований з 26 до 28 червня.