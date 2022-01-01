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Німеччина розпочала головування у "Великій сімці"

1 січня, 2022 субота
15:26
Світ Саміт G7 у Ліверпулі

Німеччина 1 січня 2022 року розпочала головування у групі G7, яка об'єднує найбільш промислово розвинені країни світу - США, Велику Британію, Канаду, Францію, Італію, ФРН та Японію

Про це повідомляє офіційний сайт G7

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, ФРН робитиме все, аби встановити у світі справедливість.  

"Ми максимально використовуватимемо своє головування в G7, щоб ця група держав взяла на себе новаторську роль – віддану кліматичній нейтральності й справедливому світу", – сказав Шольц.

Найважливішою подією німецького головування стане саміт лідерів держав і урядів країн "Великої сімки", запланований з 26 до 28 червня. 

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Німеччина
G7
Велика сімка
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