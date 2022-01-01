Німеччина розпочала головування у "Великій сімці"
Німеччина 1 січня 2022 року розпочала головування у групі G7, яка об'єднує найбільш промислово розвинені країни світу - США, Велику Британію, Канаду, Францію, Італію, ФРН та Японію
Про це повідомляє офіційний сайт G7.
За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, ФРН робитиме все, аби встановити у світі справедливість.
"Ми максимально використовуватимемо своє головування в G7, щоб ця група держав взяла на себе новаторську роль – віддану кліматичній нейтральності й справедливому світу", – сказав Шольц.
Найважливішою подією німецького головування стане саміт лідерів держав і урядів країн "Великої сімки", запланований з 26 до 28 червня.
- Нагадаємо, 31 грудня 2021 року Велика Британія передала Німеччині головування у групі послів "Великої сімки" в Україні.
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