Німеччина скасовує пільговий режим для авто біженців з України
Федеральні землі Німеччини домовилися не подовжувати пільговий період для власників українських автомобілів
Про це повідомляє DW.
Представники земельних урядів з питань реєстрації автомобілів під час засідання комітету ухвалили рішення не подовжувати дію пільгового періоду для українських авто.
Автомобілі з іноземною реєстрацією в Німеччині не мають права їздити дорогами країни довше, ніж рік після перетину кордону. Для багатьох українських біженців цей термін уже минув.
"Всі учасники зустрічі одностайно висловилися за те, що після закінчення термінів має проводитися передбачена законом процедура поставлення на облік, яка включає всі вимоги з точки зору наявності страхування і сплати податків, а також виконання вимог безпеки руху і реєстрації відповідно до приписів із захисту даних", - розповіли в міністерстві транспорту землі Саар.
Зазначається, що остаточно узгодити детальну процедуру реєстрації українських автомобілів мають на одному з міжвідомчих засідань на початку травня.
- Нагадаємо, 13 квітня Німеччина дозволила Польщі реекспорт Україні винищувачів МіГ-29.
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