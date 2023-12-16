Німеччина спільно з ВООЗ передала Україні 20 швидких
Уряд Німеччини спільно з ВООЗ передав Україні 20 автівок швидкої допомоги: вони спроєктовані як мобільні відділення інтенсивної терапії
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.
"Міністерство охорони здоров’я України отримало від ВООЗ 20 автомобілів швидкої допомоги для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Спроєктовані як мобільні відділення інтенсивної терапії, ці автомобілі використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями", - йдеться в повідомленні.
Швидкі передали Україні за фінансової підтримки уряду Німеччини.
Як зазначив директор відділу підтримки країн та партнерства і виконувач обов’язків регіонального директора з надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ Гундо Вайлер ці швидкі допоможуть транспортувати пацієнтів між лікарнями по всій Україні, включно зі східними та південними регіонами. Вони обладнані необхідними засобами життєзабезпечення, зокрема дефібриляторами-моніторами, апаратами штучної вентиляції легень, обладнанням для подачі медичного кисню, інфузійними насосами, апаратами ЕКГ, ношами, травматологічним обладнанням тощо.
- 27 вересня стало відомо, що медики п'яти українських областей отримають 15 автомобілів швидкої медичної допомоги, придбаних за кошти, зібрані в межах ініціативи United24.
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