Німеччина стане біднішою через війну в Україні, але це не порівняти з тією ціною, яку платять українці, - міністр економіки ФРН

Про це повідомляє CNN.

Міністр економіки Німеччини прямо сказав: "Ми будемо біднішими".

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"Неможливо, щоб це закінчилося без витрат для німецького суспільства, це немислимо. Я вважаю, що ми готові заплатити цю ціну, досить малу в порівнянні з стражданнями в Україні", – додав він.

Також Роберт Габек зазначив, що Німеччина платить високу ціну, яку не порівняти з ціною, що платять українці, адже "вони гинуть, їх переміщують, їх обстрілюють".

Німеччина активувала план надзвичайної ситуації, аби скерувати обмежені поставки енергоносіїв у разі, якщо РФ припинить постачати газ через відмову сплачувати за нього в рублях. Німців закликали добровільно скоротити споживання енергії, щоб покласти край залежності країни від Росії

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