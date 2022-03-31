Німеччина стане біднішою через війну в Україні, але це не порівняти з тією ціною, яку платять українці, - міністр економіки ФРН
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек попередив, що його країна, найбільша економіка Європи, зазнає відчутного фінансового удару в результаті війни в Україні
Про це повідомляє CNN.
Міністр економіки Німеччини прямо сказав: "Ми будемо біднішими".
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"Неможливо, щоб це закінчилося без витрат для німецького суспільства, це немислимо. Я вважаю, що ми готові заплатити цю ціну, досить малу в порівнянні з стражданнями в Україні", – додав він.
Також Роберт Габек зазначив, що Німеччина платить високу ціну, яку не порівняти з ціною, що платять українці, адже "вони гинуть, їх переміщують, їх обстрілюють".
- Німеччина активувала план надзвичайної ситуації, аби скерувати обмежені поставки енергоносіїв у разі, якщо РФ припинить постачати газ через відмову сплачувати за нього в рублях. Німців закликали добровільно скоротити споживання енергії, щоб покласти край залежності країни від Росії
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