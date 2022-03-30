Німеччина закликала своїх громадян скоротити споживання енергії у відповідь на погрози РФ

Про це заявив міністр економіки та клімату Німеччини Роберт Габек, повідомляє Politico.



"Я хотів би поєднати рівень попередження із закликом до компаній та приватних споживачів допомогти нам, допомогти Німеччині, допомогти Україні, заощадивши газ чи енергію взагалі", - сказав міністр.



Зазначається, що рівень небезпеки в країні був встановлений на рівні "раннього попередження" після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що за газ доведеться платити в рублях.



"Важливо, щоб санкції поважалися... але Путін зараз намагається послабити їх, намагаючись прорвати санкції своїм рублевим попитом", - заявив Габек.



Нагадаємо, Німеччина активувала план надзвичайної ситуації, аби скерувати обмежені поставки енергоносіїв у разі, якщо РФ припинить постачати газ.

Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями. 30 березня РФ припинила газопостачання по трубопроводу Ямал-Європа.



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