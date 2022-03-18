Німеччина та Нідерланди надішлють Словаччині системи ППО, ті обіцяли передати С-300 Україні

Про це повідомляє Reuters.



Уряд Нідерландів заявив, що відправить систему Patriot до Словаччини.

"Погіршення ситуації з безпекою в Європі в результаті російського вторгнення в Україну робить цей внесок необхідним", - заявила міністерка оборони Кайсі Оллонгрен.

У повідомленні йдеться, що Німеччина відправляє до Словаччини дві системи ППО Patriot.

Словаччина попередньо погодилася надати Україні єдину систему протиповітряної оборони С-300 радянських часів для захисту від російських авіаударів.