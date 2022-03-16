Словаччина попередньо погодилася надати Україні системи ППО С-300
Словаччина попередньо погодилася надати Україні ключову систему протиповітряної оборони С-300 радянських часів для захисту від російських авіаударів
Про це повідомляє CNN з посиланням на слова трьох джерел.
За словами двох джерел, Словаччина як один із трьох союзників по НАТО, які мають систему протиракетної оборони С-300, хоче отримати гарантії, що системи будуть негайно замінені.
За словами двох інших джерел, будь-яка країна, що постачає С-300, швидше за все, отримає зенітно-ракетну систему США Patriot, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовиться.
Німеччина та Нідерланди вже публічно оголосили, що відправляють Patriot до Словаччини. Але інтеграція нової складної системи протиповітряної оборони в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її збройних сил, щоб використовувати її, може зайняти час.
Поштовх до передачі українцям більше систем С-300 з'явився після того, як Конгрес США натиснув на адміністрацію Байдена. Законодавці обох партій закликали США зробити більше, щоб допомогти Україні отримати зброю, після виступу Зеленського перед Конгресом.
Зазначається, що Україна володіла та керувала системами С-300 протягом багатьох років.
- Нагадаємо, Велика Британія погодилася постачати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.
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