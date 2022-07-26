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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Німеччина від 24 лютого прийняла близько 1 млн біженців з України

Німеччина від 24 лютого прийняла близько 1 млн біженців з України

26 липня, 2022 вiвторок
05:16
війна з Росією На фото ярмарок вакансій у Берліні

У Німеччині офіційно зареєстровано 915 тис. переселенців з України, які були змушені залишити країну через російську агресію

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на дані німецького МВС.

"З початку російського вторгнення 24 лютого в центральному реєстрі іноземців у Німеччині було внесено понад 915 тис. біженців від війни. З них – 890 605 громадян України (станом на 19 липня)", - йдеться у повідомленні.

Водночас вказується на те, що достеменно невідомо, скільки вимушених переселенців з України зараз перебувають у Німеччині. Це пов’язано з тим, що частина українців могли виїхати в інші країни або ж повернутися в Україну.

Згідно з реєстром, майже дві третини (65,7%) вимушених переселенців з України – дівчата та жінки. Серед дорослих три чверті (75,6%) становлять жінки і 23,9% – чоловіки. Близько 340 тис. (37,1%) – це діти та молодь віком до 18 років, значна частка з них молодшого шкільного віку (від 6 до 11 років: майже 130 тис. осіб). Близько 70 тис. вимушених переселенців з України до Німеччини – це особи старше 64 років (7,5%).

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Німеччина
біженці з України
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