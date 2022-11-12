Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

"Цей захід відповідає принципам, викладеним у Тимчасовій антикризовій програмі державної допомоги, згідно з якими компанії, що серйозно постраждали від поточної кризи, зокрема енергетичні компанії, можуть отримати підтримку платоспроможності, якщо лише приватних джерел не вистачає", - йдеться у заяві.

Відомо, що колишня дочірня компанія "Газпрому" Gazprom Germania (тепер називається SEFE Securing Energy for Europe GmbH ("SEFE GmbH") зараз перебуває під управлінням Німеччини.

Зазначається, що виділення допомоги цій компанії дозволить німецькій державі стати 100% власником SEFE GmbH, замінивши ТОВ "Газпром експорт", з метою гарантування безпеки постачання газу до німецької економіки.

SEFE GmbH, системна енергетична компанія в Німеччині, яка раніше називалася Gazprom Germania GmbH, має 14% частку на ринку постачання газу в Німеччині та працює також в інших країнах-членах ЄС. Крім того, вона володіє й експлуатує 28% газових сховищ, що обслуговують німецький ринок, а також володіє газопроводами в Німеччині та інших країнах-членах ЄС.

21 липня російський економічний аналітик, спеціаліст з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін заявив, що видобуток нафти в Росії впаде на 56%, а Газпром Путін принесе в жертву, щоби "покарати" ЄС. Тому внаслідок припинення постачань газу з боку "Газпрому", SEFE GmbH (Gazprom Germania) зазнала серйозних збитків.

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