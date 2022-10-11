Німеччина відправить Чехії сучасні танки та бронемашини, а чеську військову техніку нададуть Україні

Про це інформує пресслужба німецької компанії Rheinmetall.

На церемонії в Празі командувач сухопутними військами Чехії, директор з озброєння міноборони Німеччини та представник компанії Rheinmetall підписали угоду про постачання зброї.

"Збройні сили Чехії отримають основні бойові танки Leopard-2A4 і броньовані евакуаційні машини Buffel. Своєю чергою чеські військові передадуть Україні військову техніку", - йдеться у повідомленні.

Передбачається не лише постачання техніки, а ще й боєприпасів, частин та обладнання для ремонту.

"Перший автомобіль має бути відправлений у грудні, а постачання завершиться до кінця 2023 року", - додають у пресслужбі.

Дипломат Олександр Щерба вважає, що Німеччина почне постачати танки в Україну лише після того, як на такий крок підуть США.

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