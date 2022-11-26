Німеччина внесе 15 млн євро до ініціативи "Зерно з України"

Про це повідомила амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у твіттері.

"Пишаюся тим, що Німеччина внесе ще 15 мільйонів євро до ініціативи Володимира Зеленського „Grain from Ukraine" після того, як минулого тижня за підтримки Німеччини корабель із 25 тисячами тоннами зерна відправився до Ефіопії",- наголосила вона.

Відомо, що суть програми під назвою "Зерно з України" полягає в тому, що країни-учасниці проєкту купують сільськогосподарську продукцію в українських виробників - пріоритет надається малим та середнім підприємствам - і передають її до країн, що перебувають на межі голоду.

26 листопада міністерство міжнародного розвитку Канади повідомило, що уряд країни передасть ООН близько 30 мільйонів канадських доларів (це близько 23 млн доларів США) для підтримки Чорноморської зернової ініціативи. У міністерстві наголосили, що гроші "допоможуть нагодувати людей зі всього світу, які страждають від голоду".

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