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Канада виділити близько $23 млн на експорт зерна з України

26 листопада, 2022 субота
06:23
Світ

Уряд Канади передасть ООН близько 30 мільйонів канадських доларів (це близько 23 млн доларів США) для підтримки Чорноморської зернової ініціативи

Про це інформує Укрінформ з посиланням на оголошення міністерства міжнародного розвитку Канади.

"Канада виділяє 30 млн канадських доларів гуманітарного фінансування Світовій продовольчій програмі ООН для подальшого транспортування українського зерна Чорноморською зерновою ініціативою до країн, які стикаються зі значною продовольчою небезпекою", - йшлося в заяві.

У міністерстві наголосили, що гроші "допоможуть нагодувати людей зі всього світу, які страждають від голоду".

"Канада відзначає Україну за безоплатну передачу нею зерна для допомоги у вирішенні продовольчої кризи у рамках гуманітарної ініціативи Зерно з України, яку було оголошено президентом Зеленським під час саміту G20 минулого тижня", - акцентували у відомстві.

  • Нагадаємо, Канада випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.
  • Президент України цього ж дня подякував за це Трюдо та уряду, зазначивши, що Канада – перша країна, яка запропонувала такий інструмент підтримки. Він назвав випуск облігацій, які будуть доступними для інвестицій не лише в Канаді, а й в усьому світі, "безпрецедентним вчинком".
  • 24 листопада канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі. 

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ООН
Канада
зерно
експорт зерна
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