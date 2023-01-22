Німеччина й Франція проведуть спільні військові навчання у Литві та Румунії

Про це йдеться у спільній заяві країн.

"Щоб підтримати наших східних союзників, наші армії організують спільні франко-німецькі бригадні навчання в Литві та Румунії", - наголошується в документі.

Крім того, у зверненні підкреслюється, що країни прийняли відповідне рішення, бо Париж та Берлін "мають сприяти зміцненню оборонних можливостей Європи, у тому числі зміцнюючи європейську складову НАТО".

"Ми також налаштовані покращити координацію захисту критичної інфраструктури", - додали в документі.

22 січня очільник МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що країна, разом з Францією, планує передати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T. Зазначається, що Італія вже надала Україні 5 пакетів військової допомоги на суму близько 1 млрд євро, і що наразі готується шостий пакет, який включає системи ППО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb