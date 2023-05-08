Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства ФРН, передає Bild.

Так, після початку повномасштабного вторгнення до України та запровадження санкцій проти РФ експорт із Німеччини до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі — на 77%, до Киргизстану — на 994%.

"Влада Німеччини вважає, що може йтися про постачання в Росію паралельним імпортом в обхід санкцій, особливо в рамках ЄАЕС. У Берліні це вважають неприпустимим", - пише видання.

За даними німецького ЗМІ, на це вже звернув увагу і спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

Росія через інші країни отримує автомобілі та автозапчастини, хімічну продукцію, електрообладнання, металоконструкції та одяг.