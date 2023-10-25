Німеччина зацікавлена у виробництві "зеленого" водню в Україні, – Міненерго

Про це йшлося на зустрічі очільника Міненерго Германа Галущенка з державним секретарем Офісу федерального канцлера Німеччини Йоргом Кукісом.

Галущенко розповів колезі про обсяги закачування газу від європейських трейдерів в українські газосховища, що свідчить про надійність України як партнера.

"Значну увагу під час зустрічі було приділено питанням співпраці у водневій галузі. Німецька сторона висловила зацікавленість у проєктах з розвитку виробництва "зеленого" водню і перспективах його транспортування до країн ЄС", - ідеться у повідомленні Міненерго.

Нині вивчаються можливості відповідної співпраці зі словацькою і чеською сторонами, додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, Герман Галущенко і Йорг Кукіс наголосили на важливості "зеленої" трансформації та позбавлення залежності від російських енергетичних ресурсів, а також обговорили напрями співпраці у відбудові українського енергосектору.