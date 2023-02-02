Німеччина збудує "багатошаровий" протиракетний щит

Про це повідомили в Bloomberg.

За словами джерел, Німеччина веде переговори з кількома виробниками оборонної техніки щодо створення багатошарового протиракетного щита. Він може коштувати 18,5 млрд доларів, за словами джерел, обізнаних у цій справі.

Відомо, що коаліційний уряд канцлера Олафа Шольца веде переговори з баварським виробником Diehl Defense щодо закупівлі до восьми протиракетних систем IRIS-T з обсягом контракту від 2 до 3 мільярдів євро.

23 січня ЗМІ повідомили, що Нідерланди перекинуть до Польщі вісім винищувачів F-35.

29 січня президент США Джозеф Байден прийняв рішення відносно передислокації додаткового американського збройного контингенту до країн Східної Європи, що є членами НАТО.

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