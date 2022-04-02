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Німеччина зупинила висилку біженців у Східну Європу на тлі війни в Україні

2 квітня, 2022 субота
12:19
Світ Німеччина депортація

Німеччина призупинила висилку кримінальних злочинців та інших осіб, які підлягають депортації, на тлі війни Росії з Україною

Про це повідомляє DW з посиланням на тижневик Welt am Sonntag.

Усі федеральні землі Німеччини на невизначений термін призупиняють висилку кримінальних злочинців та інших осіб, які підлягають депортації, до країн Східної Європи. За словами джерела у міністерстві внутрішніх справ землі Баварія, це рішення стосуватиметься не тільки Росії та України, але також Білорусі та Молдови.

За словами співрозмовника видання, висилки наразі неможливі через закриття повітряного простору та відсутність прямого повітряного сполучення. Призупинення депортацій поширюється також на Польщу, Румунію, Чехію та Словаччину, які "зазнають сильного навантаження через наплив біженців з України".

Польща та Румунія вже заявили, що через перевантаженість із прийомом біженців з України вони на невизначений термін відмовляються приймати депортованих із Німеччини. Співрозмовник видання додав, що винятки не є можливими.

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Німеччина
депортація
біженці
війна з Росією
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