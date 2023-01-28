Німецькі БМП нарешті поїдуть в ЗСУ, і їх можна назвати справжніми "утилізаторами" російської легкої бронетехніки
Збройні сили України мають вже в березні отримати німецькі БМП Marder
Незабаром Збройні сили України посиляться ще одним типом потужних бойових машин піхоти, які нам обіцяли передати союзники. Раніше ми вже розповідали, що ЗСУ будуть бити окупантів однією з найкращих БМП M2 Bradley. Водночас рішення США передати Україні ці машини відкрило шлях до постачання нашим ЗСУ й інших БМП – німецьких Marder.
Як швидко БМП Marder мають приїхати в ЗСУ
Отже, Німеччина погодилася передати Україні одразу 40 своїх БМП Marder, тобто машини надаються вже "батальйонними комплектами". Втім, згодом виявилося, що оскільки рішення про передачу БМП Marder до останнього трималося в таємниці та про нього в самій Німеччині було відомо обмеженому колу осіб, то ані військо, ані "оборонка" в обличчі компанії Rheinmetall не знали, звідки саме будуть брати ці БМП і не були готові до постачання цих машин.ЗСУ отримають від Німеччини 40 одиниць БМП Marder, які мають приїхати в Україну до кінця березня, фото: gettyimages
Але зрештою вдалося обрати досить прагматичне рішення — 13 січня колишня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що з 40 бойових машин піхоти Marder, обіцяних для ЗСУ, 20 будуть поставлені компанією Rheinmetall, і ще 20 — із запасів Бундесверу, і що таким чином це не вплине на боєздатність німецької армії.
Окремо варто поговорити про терміни навчання на ці машини — як відзначав речник німецького кабміну Штеффен Хебестрайт, навчання екіпажів триватиме аж вісім тижнів або ж два місяці. Така цифра, звісно, викликає питання, бо, наприклад, на ті ж САУ PzH 2000 наші військові вчилися 40 днів. Ймовірно, ця цифра може бути переглянута і дещо зменшена, якщо враховувати те, що ці БМП нашим військовим потрібні "ще на вчора". Зрештою, німці дали чіткі терміни, коли ЗСУ отримають Marder — до кінця першого кварталу 2023 року, тобто до кінця березня.
Чому Marder можна назвати "вбивцею легкої броні" російської армії
Бойова машина піхоти Marder оснащена 20-мм нестабілізованою автоматичною гарматою MK 20 Rh202 від Rheinmetall, яка встановлена у двомісній невеликій за розмірами башті. Гармата може стріляти як бронебійними, так і осколково-фугасними снарядами у дійсно вражаючому темпі — близько 800-1000 пострілів за хвилину, і пробиває "в лоб" фактично всю легку "броню" російського окупаційного війська, від БМП-1 чи БМП-2 до БТРів та БМД. Щодо БМП-3 то, скоріш за все, можливість пробивати цю машину вже буде перевірена безпосередньо на полі бою.
Башта БМП Marder додатково озброєна 7,62-мм кулеметом MG3, а з версії 1A1A башта також може бути оснащена пусковою установкою протитанкових керованих ракет MILAN з боєзапасом у чотири ракети, які перевозяться всередині машини.
Захист та інші тактико-технічні характеристики БМП Marder
Німецька БМП в останніх версіях отримала покращений захист, який дозволяє витримувати влучання 30-мм боєприпасу — таке удосконалення машина отримала з урахуванням 30-мм гармати радянської БМП-2. Звичайно, що удосконалена броня вплинула на масу цієї машини — у версії Marder 1A3 вона становить 33,5 тонни, водночас у Marder 1A5 — 37,4 тонни. Для порівняння, у старших версіях машини цей показник сягав 28,5 тонни.
З посиленням бронювання БМП дещо знизилася її швидкість — з дизельним двигуном Daimler-Benz MB833 потужністю 600 к. с. машина може їхати по шосе зі швидкістю до 65 км/год у порівнянні з 70 км/год у "доброньованих" версіях. Запас ходу — 520-600 км. Без підготовки ця машина може долати водні перешкоди глибиною до 1,5 м. Екіпаж машини — 3 особи, у версіях Marder 1A3 та Marder 1A5 може перевозити 6 десантників.
Олексій Левков, Defense Express - спеціально для Еспресо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе