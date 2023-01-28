Незабаром Збройні сили України посиляться ще одним типом потужних бойових машин піхоти, які нам обіцяли передати союзники. Раніше ми вже розповідали, що ЗСУ будуть бити окупантів однією з найкращих БМП M2 Bradley. Водночас рішення США передати Україні ці машини відкрило шлях до постачання нашим ЗСУ й інших БМП – німецьких Marder.

Як швидко БМП Marder мають приїхати в ЗСУ

Отже, Німеччина погодилася передати Україні одразу 40 своїх БМП Marder, тобто машини надаються вже "батальйонними комплектами". Втім, згодом виявилося, що оскільки рішення про передачу БМП Marder до останнього трималося в таємниці та про нього в самій Німеччині було відомо обмеженому колу осіб, то ані військо, ані "оборонка" в обличчі компанії Rheinmetall не знали, звідки саме будуть брати ці БМП і не були готові до постачання цих машин. ЗСУ отримають від Німеччини 40 одиниць БМП Marder, які мають приїхати в Україну до кінця березня, фото: gettyimages

Але зрештою вдалося обрати досить прагматичне рішення — 13 січня колишня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що з 40 бойових машин піхоти Marder, обіцяних для ЗСУ, 20 будуть поставлені компанією Rheinmetall, і ще 20 — із запасів Бундесверу, і що таким чином це не вплине на боєздатність німецької армії.

Окремо варто поговорити про терміни навчання на ці машини — як відзначав речник німецького кабміну Штеффен Хебестрайт, навчання екіпажів триватиме аж вісім тижнів або ж два місяці. Така цифра, звісно, викликає питання, бо, наприклад, на ті ж САУ PzH 2000 наші військові вчилися 40 днів. Ймовірно, ця цифра може бути переглянута і дещо зменшена, якщо враховувати те, що ці БМП нашим військовим потрібні "ще на вчора". Зрештою, німці дали чіткі терміни, коли ЗСУ отримають Marder — до кінця першого кварталу 2023 року, тобто до кінця березня.

Чому Marder можна назвати "вбивцею легкої броні" російської армії

Бойова машина піхоти Marder оснащена 20-мм нестабілізованою автоматичною гарматою MK 20 Rh202 від Rheinmetall, яка встановлена у двомісній невеликій за розмірами башті. Гармата може стріляти як бронебійними, так і осколково-фугасними снарядами у дійсно вражаючому темпі — близько 800-1000 пострілів за хвилину, і пробиває "в лоб" фактично всю легку "броню" російського окупаційного війська, від БМП-1 чи БМП-2 до БТРів та БМД. Щодо БМП-3 то, скоріш за все, можливість пробивати цю машину вже буде перевірена безпосередньо на полі бою.

Башта БМП Marder додатково озброєна 7,62-мм кулеметом MG3, а з версії 1A1A башта також може бути оснащена пусковою установкою протитанкових керованих ракет MILAN з боєзапасом у чотири ракети, які перевозяться всередині машини.

Захист та інші тактико-технічні характеристики БМП Marder

Німецька БМП в останніх версіях отримала покращений захист, який дозволяє витримувати влучання 30-мм боєприпасу — таке удосконалення машина отримала з урахуванням 30-мм гармати радянської БМП-2. Звичайно, що удосконалена броня вплинула на масу цієї машини — у версії Marder 1A3 вона становить 33,5 тонни, водночас у Marder 1A5 — 37,4 тонни. Для порівняння, у старших версіях машини цей показник сягав 28,5 тонни.

З посиленням бронювання БМП дещо знизилася її швидкість — з дизельним двигуном Daimler-Benz MB833 потужністю 600 к. с. машина може їхати по шосе зі швидкістю до 65 км/год у порівнянні з 70 км/год у "доброньованих" версіях. Запас ходу — 520-600 км. Без підготовки ця машина може долати водні перешкоди глибиною до 1,5 м. Екіпаж машини — 3 особи, у версіях Marder 1A3 та Marder 1A5 може перевозити 6 десантників.