Німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 мають надійти в Україні орієнтовно 22 червня

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю виданню "НВ".

Орієнтовно 22 червня Україна має отримати самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які вважаються одними з найкращих артилерійських систем у світі. Зі складів німецького Бундесверу в Україну поїдуть сім одиниць. Відомо, що установки оснащені складними цифровими системами керування вогнем, тож українським військовим доведеться пройти інтенсивні навчання з опанування цією зброєю в Німеччині.

Разом з тим наприкінці липня, Німеччина має поставити 15 самохідних зенітних систем Gepard.

Друга партія, яка теж складатиметься з 15 систем, прибуде наприкінці серпня.

Мельник зазначив, що Німеччина направила цілу низку зразків зброї, починаючи з перших тижнів війни, але лише після політичного тиску. Йдеться про легке озброєння: протитанкові комплекси та ті, що призначені для захисту повітряного простору (ПЗРК Stinger), міни, гранати, легка стрілецька зброя (кулемети) і речі, які насправді не є озброєнням: вантажний транспорт, броньовані автомобілі. Жодної важкої зброї не було куплено і поставлено

"Якщо коротко, то з тих 2 млрд, точніше з того 1 млрд, про який було оголошено, вони ще нічого не витратили, за моєю інформацією, щоб закупити щось у німецької промисловості. А вона, як ви знаєте, готова нам допомогти", - додав він.

Німеччина, п’ятий за величиною експортер зброї у світі, планує переглянути свої правила щодо експорту зброї, щоб полегшити озброєння демократій, як-от Україна, і ускладнить продаж автократіям.

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