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Німецький Bild назвав Лукашенка "державним терористом"
Один з провідних у ФРН таблоїдів Bild.de опублікував статтю під назвою "Олександр Лукашенко - державний терорист"
Матеріал викладено у відкритий доступ, передає Еспресо.TV.
Статтю присвячено роковинам сфальшованого голосування на президентських виборах 9 серпня 2020 року.
"З моменту влаштованої ним фальсифікації на виборах, що відбулися рівно рік тому в Білорусі, Лукашенко все жорсткіше і жорсткіше ставиться до свого народу", - зазначає видання.
Bild наводить найбільш відомі злочини Лукашенка та його режиму, вчинені з 9 серпня минулого року, включно з останніми подіями - спроби викрадення з Токіо спортсменки Христини Тимановьскої та загадкового вбивства у Києві Віталія Шишова.
Приділено увагу й штучній міграційній кризі на білорусько-литовьскому кордоні, що становить загрозу усій Європі.
"Катування, вбивства, переслідування опозиції та засобів масової інформації, викрадення літаків, а тепер і зловживання біженцями", - перераховує Bild.de злодіяння Лукашенка.
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Статтю присвячено роковинам сфальшованого голосування на президентських виборах 9 серпня 2020 року.
"З моменту влаштованої ним фальсифікації на виборах, що відбулися рівно рік тому в Білорусі, Лукашенко все жорсткіше і жорсткіше ставиться до свого народу", - зазначає видання.
Bild наводить найбільш відомі злочини Лукашенка та його режиму, вчинені з 9 серпня минулого року, включно з останніми подіями - спроби викрадення з Токіо спортсменки Христини Тимановьскої та загадкового вбивства у Києві Віталія Шишова.
Приділено увагу й штучній міграційній кризі на білорусько-литовьскому кордоні, що становить загрозу усій Європі.
"Катування, вбивства, переслідування опозиції та засобів масової інформації, викрадення літаків, а тепер і зловживання біженцями", - перераховує Bild.de злодіяння Лукашенка.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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