Німецький бізнес готовий розширювати присутність на ринку України

Про це інформує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Український прем'єр зустрівся з Віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату ФРН Робертом Габеком та представниками німецьких компаній, аби обговорити розширення виробництва та присутність бізнесу на нашому ринку.

"Насамперед ідеться про страхування воєнних ризиків для бізнесу, що допоможе активізувати економічну діяльність в Україні", - пише Шмигаль.

Повідомляється, що нині вже працюють пілотні проєкти з Агенцією Світового банку MIGA, щодо страхування військових ризиків в Україні та з американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку DFC у рамках якого допомагають розвивати малий бізнес.

Уряд працює над пошуком інструменту взаємодії з компаніями з Німеччини.

"Україна має потенціал у сферах критичної сировини, перероблювання та military-tech, які можуть принести багато переваг і перспектив для бізнесу", - наголосив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що Україна розраховує на підтримку й участь Німеччини та компаній у повоєнному відновленні нашої держави.