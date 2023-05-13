Німецький депутат Вадефуль закликав дозволити Україні удари по РФ

Про це повідомляє DW.

"Ні на міжнародно-правовому, ні на політичному рівні немає обґрунтувань, чому Україні не дозволено атакувати і цілі в Росії", – сказав Вадефуль.

Зазначається, що канцлер ФРН Олаф Шольц нещодавно заявив, що з президентом України Володимиром Зеленським досягнуто згоди, що німецькі озброєння не повинні застосовуватися для ударів по російській території. Вадефуль із цим не згоден.

"Чому країна, яка зазнала нападу, повинна обмежуватися обороною лише на власній території? Україна повинна мати можливість порушувати логістику та постачання і з іншого боку кордону, щоб мати можливість зупинити агресивну війну. Німеччина має ефективно допомагати Україні замість того, щоб зв'язувати їй руки", – наголосив політик.

Окрім цього, Вадефуль зазначив, що Україна, безумовно, повинна пам'ятати про "пропорційність", але при цьому наголосив, що Київ і так уже дотримується її.

"На відміну від Росії, Україна обмежує себе при ударах по промислових об'єктах, паливних складах та транспортній та військовій інфраструктурі. Вона, на відміну від Росії, не бомбардує житлові комплекси, лікарні чи дитячі будинки", – пояснив політик.