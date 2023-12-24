Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Ніно Катамадзе заявила, що проросійська влада Грузії заборонила її виступи на Новий рік

Ніно Катамадзе заявила, що проросійська влада Грузії заборонила її виступи на Новий рік

24 грудня, 2023 неділя
20:23
Культура Ніно Катамадзе

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе стверджує про наявність заборони на її новорічні виступи в межах країни

Про це вона заявила на фейсбуці у неділю, 24 грудня 2023 року.

"І цього року вони вирішили, що я маю увесь рік "сидіти тихо", без пісень-концертів. Боролися з усім і всюди, де тільки могли (З ким? Сподіваюся, розумієте). І цього Нового року я не зможу бути з вами, оскільки сил не пошкодували", - зазначила співачка.

"На жаль, ми не зможемо зустрітися в жодному місті, особливо боляче за мій Батумі", - додала Катамадзе.

Україна
Росія
Грузія
цензура
Війна з Росією
Читайте також:
кордон з Білоруссю на Волині
23 грудня, 2023 субота
Ситуація на кордоні з Білоруссю може змінитися в будь-який момент, - Наєв
Дмитро Пєсков
22 грудня, 2023 п'ятниця
У Кремлі пригрозили юридичними наслідками у відповідь на заморозку США російських активів на $300 млрд
Су-34
23 грудня, 2023 субота
"Найближчим часом буде принаймні ще одне таке збиття", - військовий експерт Ступак про знищення трьох Су-34 на півдні України
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
24 грудня
21:34
Оновлено
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Сербська опозиція штурмує міськраду Белграда. Вучич погрожує "головорізам" арештами
21:32
Оновлено
повітряна тривога
Росіяни запустили ударні БПЛА й ракети у напрямку Кропивницького та Одеси
21:18
Ілюстративне фото
В окупованому Токмаку та Маріуполі ввечері пролунали вибухи
20:43
Ізраїль танк
Ізраїль посилив наступ на півдні Гази: тривають бої за місто Хан-Юніс
20:18
Донеччина
Окупанти обстріляли Очеретине і Нью-Йорк на Донеччині: троє поранених
20:17
Огляд
ЗРК Patriot
Знищені СУ-34 та атака на підрозділи ФСБ в тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало цього тижня
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
Загрібати жар чужими руками
20:00
Інтерв’ю
Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук
Голова УГКЦ: Ми маємо досвід повернення до джерел київського християнства і хочемо поділитися ним із православними братами
19:58
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"
19:34
Протягом доби росіяни 23 рази штурмували українські позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
19:02
Інтерв’ю
Деніел Фрід
Ця війна точно не закінчиться парадом Путіна на Хрещатику, - американський чиновник Фрід
18:46
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
У Молдові пройде референдум щодо членства в ЄС, а Санду піде на другий президентський термін
18:19
Інтерв’ю
Ярослав Кендзьор
Заслуга Чорновола і його "Українського вісника" є унікальною у розвалі СРСР, - Кендзьор
18:13
САУ Ceasar виробництва Франції
Артилеристи ЗСУ при веденні вогню із САУ Ceasar послуговуватимуться ШІ
18:07
OPINION
Оксана Забужко
Празький стрілець і "русскій мір"
17:42
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Наша спільна молитва сьогодні за нашу перемогу, за нашу Україну: Зеленський виступив з різдвяним привітанням
17:11
діти, злочини росії
З окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей: 8-річного хлопчика та двох 18-річних братів
17:03
Огляд
Switchblade
Що таке Switchblade 600: все, що варто знати про американські дрони, які знищують російські танки на фронті
17:00
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Довгі вагання США і Європи окриляють Путіна на нові перемоги, - Фейгін
16:52
Ексклюзив
путін
Путіну потрібне заморожування війни, щоб підготуватись до захоплення більшої частини України, - аналітик Умланд
16:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар та євро
16:36
НАТО Росія
"Захід готується до війни з Росією": експерт Козій пояснив, чому Україну не підштовхуватимуть до заморожування бойових дій
16:14
Волонтерка Дана Ярова у випуску "Playboy Україна" за січень 2024 року
"Playboy Україна" розмістив на обкладинці фото волонтерки Дани Ярової та випустив благодійний календар із жінками з ЗСУ 
16:00
OPINION
Борислав Береза
Крадіжки на снарядах. У розслідуванні — знайомі обличчя
15:59
запуск SpaceX Starship
SpaceX вивела на орбіту два німецькі військові супутники
15:41
корабель НАТО
Британія відправить до Гаяни патрульний корабель на знак підтримки в суперечці з Венесуелою
15:39
Війна. Руки солдата
Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров
15:18
Китай
Китай створить ПВК для захисту своїх бізнесів в Азії, Африці та Латинській Америці, - ЗМІ
15:16
Ексклюзив
Військова повістка
Влада перетворила мобілізацію на жупел, яким залякує людей, - нардепка Фріз
14:57
Мобілізацію не слід демонізувати, а військову службу треба підпорядкувати зрозумілим правилам, - Умєров
14:39
У квартирі мешканця Кременчука вибухнула граната
14:14
Дональд Туск
На Різдво Туск звернувся до своїх опонентів: "Я уважно прислухатимуся до того, що ви казатимете"
14:09
OPINION
Василь Зима
Кремль думає, що ідеальний шторм спрацює
13:51
У Німеччині та Австрії затримали ісламістів, що готували теракти на Різдво та Новий рік, - ЗМІ
13:19
На фронті загинув актор з Кривого Рогу Богдан Колесник
12:46
технології відбудова України Михайло Федоров
Повісток у Дії не буде. Ніколи, - очільник Мінцифри
12:10
землетрус
У Румунії стався потужний землетрус магнітудою 4,2
12:06
На Сумщині родина отруїлась чадним газом: попередньо батько та син загинули
12:05
OPINION
Вадим Денисенко
Чи готовий Путін до перемовин?
12:05
Ексклюзив
Початок війни з країнами НАТО пришвидшить кінець РФ та самого Путіна, - генерал Маломуж
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV