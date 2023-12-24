Ніно Катамадзе заявила, що проросійська влада Грузії заборонила її виступи на Новий рік
Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе стверджує про наявність заборони на її новорічні виступи в межах країни
Про це вона заявила на фейсбуці у неділю, 24 грудня 2023 року.
"І цього року вони вирішили, що я маю увесь рік "сидіти тихо", без пісень-концертів. Боролися з усім і всюди, де тільки могли (З ким? Сподіваюся, розумієте). І цього Нового року я не зможу бути з вами, оскільки сил не пошкодували", - зазначила співачка.
"На жаль, ми не зможемо зустрітися в жодному місті, особливо боляче за мій Батумі", - додала Катамадзе.
- Ніно Катамадзе зіткнулася з обмеженнями на виступи від влади Грузії після того, як стала відкрито підтримувати Україну та засуджувати агресію Росії. Вона навіть думала переїхати на постійне місце проживання до України.
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