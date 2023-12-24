Ніно Катамадзе заявила, що проросійська влада Грузії заборонила її виступи на Новий рік

Про це вона заявила на фейсбуці у неділю, 24 грудня 2023 року.

"І цього року вони вирішили, що я маю увесь рік "сидіти тихо", без пісень-концертів. Боролися з усім і всюди, де тільки могли (З ким? Сподіваюся, розумієте). І цього Нового року я не зможу бути з вами, оскільки сил не пошкодували", - зазначила співачка.

"На жаль, ми не зможемо зустрітися в жодному місті, особливо боляче за мій Батумі", - додала Катамадзе.