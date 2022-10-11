Nissan Motor передасть свій бізнес у РФ державній компанії за €1
Компанія Nissan Motor втративши майже $700 млн - передасть свій бізнес у Росії державній компанії НАМІ за €1
Про це інформує Reuters.
Nissan зазнав у Росії збитків у близько $687 млн і залишив країну за кілька місяців після зупинити там виробництва.
"Японська компанія передасть свої акції Nissan Manufacturing Russia LLC державній НАМІ. Угода надасть Nissan право викупити бізнес протягом шести років", - йдеться в повідомленні
За даними Мінпромторг Росії, продаж включатиме виробничі та дослідницькі потужності Nissan в Санкт-Петербурзі, а також центр продажів і маркетингу в Москві.
"Ця угода робить Nissan останньою з великих компаній, що залишили Росію після вторгнення в Україну в лютому. Це також показує дії основного акціонера Nissan, французького автовиробника Renault, який у травні продав свій контрольний пакет акцій російського автовиробника АвтоВАЗ російському "інвестору" за 1 рубль (0,02 долара)", - додають у відомстві.
Компанія Nissan заявила, що припинила виробництво на заводі в Санкт-Петербурзі в березні через збої в постачанні. Відтоді компанія та її місцевий підрозділ стежили за ситуацією, але "не було видно змін у зовнішньому середовищі, що спонукало його ухвалити рішення про звільнення".
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