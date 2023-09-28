"Ніякі "абрамси" не страшні": Путін зустрівся з Кадировим та обговорив з ним війну в Україні

Про це пишуть російські ЗМІ.

Кадиров заявив Путіну, нібито "у республіці (Чечні - ред.) проблем немає", президент РФ натомість відповів, що це "значною мірою відбувається завдяки Кадирову та його команді".

"Проблеми ми давно вирішили", - каже Кадиров.

Після цього очільник Чечні заявив, що хоче "похвалитися" діями чеченських військовослужбовців в Україні. Путін, своєю чергою, передав їм "найкращі побажання" і похвалив їх, розповівши, що інші командири "високо оцінюють кадирівців".

"Ми якщо ваш наказ не виконаємо, значить, нам не жити в цій державі", - сказав Кадиров та додав, що кадирівцям "ніякі "абраси" не страшні"

"Медуза" зазначає, що судячи з кадрів, показаних в ефірі російських каналів, Путін і Кадиров не обговорювали відео, на якому видно, як син голови Чечні б'є затриманого в СІЗО. Інформацію про поганий стан здоров'я Рамзана Кадирова вони теж не коментували.

Чутки про смерть Кадирова: що відомо

Представник ГУР Андрій Юсов 15 вересня заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби. За його словами, Кадиров перебуває у важкому стані.

Ці дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел. Водночас наголошувалося, що мова йде не про поранення.

Згодом, 17 вересня, у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан.

У відеоролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео Кадирова.

Водночас ЗМІ повідомляли, що літак голови Чечні вже третю добу знаходиться в Москві. Зазначалося, що бізнес-джет з номером RA-73417 вилетів із Грозного у напрямку Москви 15 вересня і перестав передавати сигнал у небі над Волгоградом, а сервіси відстеження польотів його приземлення не фіксували.

Також повідомлялося, що літак глави Чечні літав до Москви у вересні ще двічі - 6 і 9 числа.

Крім цього, близький до російських силових структур ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що більшість автомобілів, які зараз знаходяться на території Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ пов'язані з Чечнею.

Джерело "ВЧК-ОГПУ" впізнало в пасажирі людину дуже схожу на повноважного представника Рамзана Кадирова Саїда Бекбарзова. Також в іншій автівці джерела впізнали людину, яка дуже схожа на племінника Рамзана Кадирова Ідріса Черхігова.

18 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про можливу хворобу Кадирова.

Водночас росЗМІ вже почали поширювати інформацію про можливих наступників Кадирова.