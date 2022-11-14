Чи не вперше якась користь від "хороших русских": розмови про перемир’я, на яке погоджується начебто Україна.

1. Безперечно, ніякого перемир‘я не буде. Бо є речі, неможливі апріорі в теперішніх обставинах. Без пояснень. Просто це неможливо.

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2. При цьому наповнення інформпростору меседжами про готову до миру Україну та традиційно налаштованого воювати Путіна вкотре підкреслює для тих, хто "сидить на паркані", хто насправді причина всіх нещасть світу та не бажає миру.

3. Після цього ми можемо сміливо говорити: пам‘ятаєте, у Путіна лежала на столі пропозиція, але він знов не погодився.

На цьому тему про всі ці мирні домовленості пропоную закрити й привітати нас з перемогою на інформфронті.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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