Ніякої військової мети, тільки варварство, — Кулеба про масовий ракетний удар

Про це він написав у twitter.

"Протягом ночі Росія здійснила масований удар ракетами й безпілотниками по Україні, що призвело до людських втрат та пошкодження цивільної інфраструктури. Ніякої військової мети, просто російське варварство. Настане день, коли Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом", - написав Кулеба.