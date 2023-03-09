Ніякої військової мети, тільки варварство, — Кулеба про масовий ракетний удар
Очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував нічний масований ракетний удар Росії та заявив, що це виключно "російське варварство", адже ніякої військової мети в ньому не було
Про це він написав у twitter.
"Протягом ночі Росія здійснила масований удар ракетами й безпілотниками по Україні, що призвело до людських втрат та пошкодження цивільної інфраструктури. Ніякої військової мети, просто російське варварство. Настане день, коли Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом", - написав Кулеба.
- У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.
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