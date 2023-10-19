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Ніжна куряча відбивна: рецепти та секрети приготування

19 жовтня, 2023 четвер
18:30
рецепти Куряча відбивна

В статті ми розкриємо секрети, як приготувати відбивні з курячого філе таким чином, аби биточки не пересушились, а вийшли соковитими та дуже смачними

Відбивні з курячого філе — це страва, приготована із курячого м’яса, яке зазвичай відбивається кухонним молотком для того, щоб шматочки більш рівномірно просмажилися. Ці биточки потім можуть бути обсмажені чи запечені, часто в клярі, або сухарях, для надання хрусткості.

Це популярна страва, яка може подаватися самостійно або в складі інших страв, таких як сендвічі чи роли. Їх дуже люблять діти та дорослі.

Соковиті відбивні з курячого філе

Інгредієнти:

  • куряче філе – 2 шт.
  • курячі яйця – 2 шт.
  • рослинна олія – 2-3 ст. л.
  • сіль та спеції (чорний мелений перець, паприка, цукор, прованські трави)
  • часник – 5 зубчиків
  • вода – 1 склянка
  • борошно пшеничне

Покроковий рецепт приготування:

  1. Філе очистити від зайвого жиру та плівок, добре промити. Ріжемо м'ясо на битки так, як вам подобається.
  2. Викладаємо на дошку шматочки м’яса, накриваємо поліетиленовою плівкою та за допомогою кухонного молотку відбиваємо биточки. Не робіть битки занадто тонкими, інакше м'ясо буде дуже сухим.
  3. У невеликій тарілці змішуємо сіль, цукор та спеції.
  4. В іншу ємність (краще кухонний лоток з кришкою) викладаємо битки, кожен присипаємо з обох боків сумішшю спецій.
  5. Далі, головний секрет, як приготувати відбивні з курячого філе, щоб вони були соковитими. В склянку з кип’яченою водою кімнатної температури вичавлюємо часник, добре перемішуємо. Цим маринадом заливаємо битки таким чином, аби він повністю їх покрив. Закриваємо лоток кришкою та залишаємо маринуватися протягом 30 хвилин.
  6. Потім маринад зливаємо, бажано з битків також прибрати весь часник.
  7. Для кляру. В ємності збиваємо вінчиком яйця та дрібку солі. В окрему плоску ємність насипаємо борошно.
  8. Ставимо сковорідку з рослинною олією на вогонь. Кожен шматок філе спочатку занурюмо в борошно, потім в яйце і кладемо на сковорідку. Смажимо битки по 3-5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки. Готово!

Фото: Pinterest

Куряча відбивна в духовці з сиром та помідорами

Інгредієнти:

  • куряче філе – 500 г
  • помідори – 2 шт.
  • майонез – 1 ч. л.
  • сметана – 2 ст. л.
  • часник сушений – 1 ч. л.
  • сир твердий – 300 г
  • сіль та перець (за смаком)
  • рослинна олія – 2-3 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Філе очищаємо, нарізаємо та відбиваємо, як і в минулому рецепті. Кожен шматочок м’яса солимо та перчимо. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо на 15 хвилин в холодильник.
  2. Помідори промиваємо та ріжемо слайсами. Твердий сир натираємо на грубій терці.
  3. В невеликій ємності змішуємо сметану, майонез та сухий часник.
  4. На деко для запікання наливаємо рослинну олію та щільним шаром викладаємо биточки. Зверху їх промащуємо сметанним соусом, викладаємо помідори та все посипаємо сиром.
  5. Ставимо запікатися у духову шафу на 180 градусів протягом 20-30 хвилин. Смачного!

Фото: chasdiy.org

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