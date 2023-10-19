Ніжна куряча відбивна: рецепти та секрети приготування
В статті ми розкриємо секрети, як приготувати відбивні з курячого філе таким чином, аби биточки не пересушились, а вийшли соковитими та дуже смачними
Відбивні з курячого філе — це страва, приготована із курячого м’яса, яке зазвичай відбивається кухонним молотком для того, щоб шматочки більш рівномірно просмажилися. Ці биточки потім можуть бути обсмажені чи запечені, часто в клярі, або сухарях, для надання хрусткості.
Це популярна страва, яка може подаватися самостійно або в складі інших страв, таких як сендвічі чи роли. Їх дуже люблять діти та дорослі.
Соковиті відбивні з курячого філе
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 шт.
- курячі яйця – 2 шт.
- рослинна олія – 2-3 ст. л.
- сіль та спеції (чорний мелений перець, паприка, цукор, прованські трави)
- часник – 5 зубчиків
- вода – 1 склянка
- борошно пшеничне
Покроковий рецепт приготування:
- Філе очистити від зайвого жиру та плівок, добре промити. Ріжемо м'ясо на битки так, як вам подобається.
- Викладаємо на дошку шматочки м’яса, накриваємо поліетиленовою плівкою та за допомогою кухонного молотку відбиваємо биточки. Не робіть битки занадто тонкими, інакше м'ясо буде дуже сухим.
- У невеликій тарілці змішуємо сіль, цукор та спеції.
- В іншу ємність (краще кухонний лоток з кришкою) викладаємо битки, кожен присипаємо з обох боків сумішшю спецій.
- Далі, головний секрет, як приготувати відбивні з курячого філе, щоб вони були соковитими. В склянку з кип’яченою водою кімнатної температури вичавлюємо часник, добре перемішуємо. Цим маринадом заливаємо битки таким чином, аби він повністю їх покрив. Закриваємо лоток кришкою та залишаємо маринуватися протягом 30 хвилин.
- Потім маринад зливаємо, бажано з битків також прибрати весь часник.
- Для кляру. В ємності збиваємо вінчиком яйця та дрібку солі. В окрему плоску ємність насипаємо борошно.
- Ставимо сковорідку з рослинною олією на вогонь. Кожен шматок філе спочатку занурюмо в борошно, потім в яйце і кладемо на сковорідку. Смажимо битки по 3-5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки. Готово!
Фото: Pinterest
Куряча відбивна в духовці з сиром та помідорами
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г
- помідори – 2 шт.
- майонез – 1 ч. л.
- сметана – 2 ст. л.
- часник сушений – 1 ч. л.
- сир твердий – 300 г
- сіль та перець (за смаком)
- рослинна олія – 2-3 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Філе очищаємо, нарізаємо та відбиваємо, як і в минулому рецепті. Кожен шматочок м’яса солимо та перчимо. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо на 15 хвилин в холодильник.
- Помідори промиваємо та ріжемо слайсами. Твердий сир натираємо на грубій терці.
- В невеликій ємності змішуємо сметану, майонез та сухий часник.
- На деко для запікання наливаємо рослинну олію та щільним шаром викладаємо биточки. Зверху їх промащуємо сметанним соусом, викладаємо помідори та все посипаємо сиром.
- Ставимо запікатися у духову шафу на 180 градусів протягом 20-30 хвилин. Смачного!
Фото: chasdiy.org
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