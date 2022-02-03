Низька явка жителів міста: у Кропивницькому припинили роботу два центри вакцинації

Про це повідомляє пресслужба Міської ради міста.



"Два центри масової вакцинації у Кропивницькому – у торговому центрі "Велмарт" і в приміщенні Донецького медичного університету із 3 лютого припинили свою роботу", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що зупинення проведення щеплень у цих закладах викликане двома чинниками: низькою кількістю охочих вакцинуватися і хворобою медичних працівників.



У міськраді уточнили, що зробити щеплення можна у центрах масової вакцинації в приміщенні міської ради, в торговому центрі "Епіцентр" і в пунктах щеплення в поліклініках міста.



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