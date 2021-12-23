НХЛ відмовилася відпускати своїх гравців на Олімпіаду-2022

Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Відповідне рішення ухвалили НХЛ та профспілка гравців у зв'язку зі зростанням виявлених випадків коронавірусу серед гравців, яке суттєво вплинуло на календар матчів.

У МОК (Міжнародному олімпійському комітеті) вже висловили жаль через те, що гравці НХЛ не візьмуть участі в Олімпіаді.

"МОК шкодує, що на графік НХЛ так сильно вплинула пандемія COVID-19, внаслідок чого ліга не зможе відпустити хокеїстів на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні. Ми знаємо, що після пропуску Пхьончхана-2018 гравці дуже хотіли взяти участь у Пекіні-2022, оскільки саме вони стали рушійною силою угоди про участь, яка була досягнута у вересні між лігою та Асоціацією гравців НХЛ. Ми розчаровані тим, що хокеїсти втратять ще одну можливість стати олімпійцями", - заявили у НХЛ.

Гравці НХЛ брали участь в Олімпіадах у 1998, 2002, 2006, 2010 та 2014 роках. У 2018 році турнір у Пхьончхані відбувся без них.

Олімпіада у Пекіні відбуватиметься з 4 по 20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

У Міжнародному олімпійському комітеті у відповідь на дипломатичний бойкот США Ігор у Пекіні заявили, що це є правом кожного уряду.

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