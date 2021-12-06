США оголосили про "дипломатичний бойкот" Олімпіади-2022

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джейн Псакі.



Сполучені штати Америки не направлятимуть своїх офіційних представників на Ігри в Пекін через "геноцид і злочини проти людства".



"Ми повністю підтримуємо спортсменів національної збірної США і вболіватиме за них удома. В урочистостях Ігор ми брати участі не будемо… Це ознака того, що статус-кво бути не може, і відсутність дипломатичної делегації США про це свідчить", – сказала Псакі.



Водночас влада США дозволила спортсменам брати участь у зимовій Олімпіаді.



"Ми б не хотіли карати спортсменів, які готувалися для участі в змаганнях", - пояснила речниця Білого дому Джейн Псакі.

Зимові Олімпійські ігри мають відбутися в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.