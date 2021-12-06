США оголосили про "дипломатичний бойкот" Олімпіади-2022
США не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022, які пройдуть у Пекіні
Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джейн Псакі.
Сполучені штати Америки не направлятимуть своїх офіційних представників на Ігри в Пекін через "геноцид і злочини проти людства".
"Ми повністю підтримуємо спортсменів національної збірної США і вболіватиме за них удома. В урочистостях Ігор ми брати участі не будемо… Це ознака того, що статус-кво бути не може, і відсутність дипломатичної делегації США про це свідчить", – сказала Псакі.
Водночас влада США дозволила спортсменам брати участь у зимовій Олімпіаді.
"Ми б не хотіли карати спортсменів, які готувалися для участі в змаганнях", - пояснила речниця Білого дому Джейн Псакі.
Зимові Олімпійські ігри мають відбутися в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.
- Нагадаємо, 19 листопада президент США Джо Байден заявив, що США розглядають можливість дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 у зв'язку з порушенням прав людини у Китаї.
- 20 листопада британський уряд обговорив можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
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