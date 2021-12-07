У МОК відреагували на дипломатичний бойкот США Олімпіади-2022
У Міжнародному олімпійському комітеті у відповідь на дипломатичний бойкот США Ігор у Пекіні заявили, що це є правом кожного уряду
Про це йдеться у заяві на офіційному сайті МОК.
У відповідь на рішення США не відправляти офіційних та дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні, у МОК зазначили, що кожна країна має право ухвалювати подібне рішення.
"Присутність офіційних осіб та дипломатів є суто політичним рішенням кожного уряду, МОК повністю визнає це право та є політично нейтральним. Водночас їхня заява показує, що Олімпіада та участь у ній спортсменів залишається поза політикою, і ми вітаємо це", - йдеться у заяві.
У МОК закликали використовувати спорт як інструмент для просування миру, діалогу та примирення у зонах конфліктів під час та поза термінами Олімпійських та Паралімпійських ігор.
- Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.21
Купівля 27.21Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.65Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе