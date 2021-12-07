У МОК відреагували на дипломатичний бойкот США Олімпіади-2022

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті МОК.

У відповідь на рішення США не відправляти офіційних та дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні, у МОК зазначили, що кожна країна має право ухвалювати подібне рішення.

"Присутність офіційних осіб та дипломатів є суто політичним рішенням кожного уряду, МОК повністю визнає це право та є політично нейтральним. Водночас їхня заява показує, що Олімпіада та участь у ній спортсменів залишається поза політикою, і ми вітаємо це", - йдеться у заяві.

У МОК закликали використовувати спорт як інструмент для просування миру, діалогу та примирення у зонах конфліктів під час та поза термінами Олімпійських та Паралімпійських ігор.