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НКРЕКП перевірить 7 обленерго, які не дотримуються графіків відключень світла

10 січня, 2023 вiвторок
20:49
Суспільство обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірить 7 обленерго щодо недотримання графіків відключень

Про це інформує НКРЕКП.

"НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", АТ "Прикарпаттяобленерго" та АТ "Хмельницькобленерго", - пише пресслужба.

Повідомляється, що рішення ухвалили 10 січня на засіданні внаслідок звернень українців про недотримання операторами систем розподілу графіків відключень електроенергії.

У НКРЕКП написали, що споживачі електричної енергії скаржаться на нерівномірний (несправедливий) розподіл обленерго у розвантаженні системи і графіках відключення. Також є скарги щодо відсутності повідомлень про перерви в подачі світла та загалом про неналежне інформування.

Нині тривають аналогічні перевірки інших обленерго, які були оголошені у грудні 2022 року. Їх результати розглянуть на найближчих засіданнях.

  • Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок обленерго зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.
  • 27 грудня, 2022 року стало відомо, що через звернення споживачів про недотримання графіків відключень світла енергетичний регулятор проведе позапланові перевірки обленерго у 8 областях.

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