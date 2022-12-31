НКРЕКП скасувала підвищення тарифів на воду у 2023 році

Таке рішення ухвалили на відкритому засіданні НКРЕКП.

Раніше НКРЕКП збиралася підвищити тарифи на на воду та водовідведення на 10-30%. Це мало відбутися в першому півріччі 2023 року.

Утім голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що під час засідання 27 грудня члени комісії по-різному зрозуміли зміст постанови. Вони, за його словами, голосували за різні проєкти рішень.

Також Ущаповський зазначив, що проєкти, опубліковані на сайті, суттєво відрізняються від рішення, яке запропонували на засіданні вголос. Через це між членами комісії виникли непорозуміння щодо розмірів і структури тарифів.

"Тому пропоную направити проєкти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на доопрацювання", - сказав голова НКРЕКП.

25 грудня в НКРЕКП пояснили підвищення тарифів зменшенням обсягів реалізації послуг і збільшенням видатків на оплату праці, а також подорожчанням електроенергії.

При цьому в нацкомісії наголосили, що в областях, які сильно постраждали внаслідок бойових дій, тарифи не переглядатимуть - йшлося про Херсонську, Харківську та Миколаївську області.

27 грудня НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання в першому півріччі 2023 року.