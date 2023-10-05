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Нобелівську премію-2023 з літератури отримав норвезький поет і драматург

5 жовтня, 2023 четвер
14:18
Культура

У четвер, 5 жовтня, став відомий лауреат Нобелівської премії-2023 з літератури - її отримав норвезький поет і драматург Йон Фоссе

Про це йдеться у Х премії.

"Нобелівську премію з літератури присуджено норвезькому письменнику Йону Фоссе "за його інноваційні п’єси та прозу, які висловлюють невимовне", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Йон Фоссе - норвезький письменник, який дебютував у 1983 році з романом "Червоне, чорне". Його творчість характеризується лаконічністю й простотою мови та мінімальним використанням слів у своїх п'єсах.

Нобелівська премія

Нобелівська премія - це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

У Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) з 2 жовтня триває Нобелівський тиждень, під час якого оголошують імена найвидатніших науковців, письменників, миротворців і економістів, які отримають престижну міжнародну премію за 2023 рік.

Розклад оголошення лауреатів 2023 року:

  • 2 жовтня - премія з фізіології й медицини,
  • 3 жовтня - премія з фізики,
  • 4 жовтня - премія з хімії,
  • 5 жовтня - премія з літератури,
  • 6 жовтня - премія миру,
  • 9 жовтня - економічна премія пам’яті Альфреда Нобеля.

1 вересня цього річ у Нобелівському фонді повідомили, що посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії (включно з РФ і Білоруссю), будуть запрошені на церемонію вручення премії в грудні. Фонд заявив, що прагне включити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії. У МЗС України відреагували на цю заяву та закликали Нобелівський фонд переглянути своє рішення й не запрошувати послів Росії та Білорусі.

Днем пізніше все-таки скасували запрошень послів РФ і Білорусі на вручення "Нобеля". Речник МЗС України Олег Ніколенко це рішення назвали перемогою гуманізму.

2 жовтня лауреатами Нобелівської премії з галузі фізіології та медицини стали вчені Каталін Каріко та Дрю Вайсман за їхні відкриття, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти COVID-19. 

Нобелівська премія
Норвегія
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