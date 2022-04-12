Nokia оголосила, що залишила російський ринок
Фінська корпорація Nokia заявила, що залишила ринок країни-агресора через повномасштабне вторгнення РФ до України
Про це йдеться у заяві на сайті Nokia.
У компанії наголосили, що з перших днів вторгнення в Україну було зрозуміло, що продовження присутності Nokia в Росії неможливе.
"Протягом останніх тижнів ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і перенесли нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку", - повідомили у компанії.
У Nokia зазначили, що на долю Росії припадало менше ніж 2% продажів у 2021 році, тому такий крок не вплине на фінансові показники.
"Враховуючи високий попит, який ми спостерігаємо в інших регіонах, ми не очікуємо, що це рішення вплине на нашу здатність досягти наших прогнозів на 2022 рік", - констатували у корпорації.
- 11 квітня шведський виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку Ericsson заявив, що згорнув свою діяльність у РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.67
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе