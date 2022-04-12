Nokia оголосила, що залишила російський ринок

Про це йдеться у заяві на сайті Nokia.

У компанії наголосили, що з перших днів вторгнення в Україну було зрозуміло, що продовження присутності Nokia в Росії неможливе.

"Протягом останніх тижнів ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і перенесли нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку", - повідомили у компанії.

У Nokia зазначили, що на долю Росії припадало менше ніж 2% продажів у 2021 році, тому такий крок не вплине на фінансові показники.

"Враховуючи високий попит, який ми спостерігаємо в інших регіонах, ми не очікуємо, що це рішення вплине на нашу здатність досягти наших прогнозів на 2022 рік", - констатували у корпорації.

11 квітня шведський виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку Ericsson заявив, що згорнув свою діяльність у РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb