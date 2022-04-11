Телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що залишає російський ринок
Шведський виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку Ericsson згорнув свою діяльність у РФ
Про це повідомляє офіційний сайт Ericsson.
У компанії заявили, що призупиняють ведення свого бізнесу в РФ на невизначений термін.
"Наприкінці лютого Ericsson призупинила усі поставки клієнтам у Росії. У світлі останніх подій та санкцій Європейського Союзу компанія тепер призупинить бізнес з клієнтами в Росії на невизначений термін. Ericsson веде переговори з клієнтами та партнерами щодо безстрокового припинення бізнесу", - зазначили в компанії.
За оцінками експертів, частка Ericsson на російському телекомунікаційному ринку складала близько 20%.
- 8 квітня компанії Acer, EPAM та EarthDaily Analytics приєднались до технологічної блокади Росії та Білорусі.
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