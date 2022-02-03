Норвегія перехопила російський літак винищувачами F-35
Військово-повітряні сили Норвегії вперше підняли новітні винищувачі F-35 для перехоплення літаків РФ в рамках місії НАТО Quick Response Alert
Про це повідомляють Збройні сили Норвегії у Twitter.
Винищувачі F-35 вперше підняли у середу з авіабази Евенес на Крайній Півночі для перехоплення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 (за класифікацією НАТО: "Mainstay").
"Це свідчить про те, що F-35 працює у своїй новій ролі", - сказав голова ВПС Норвегії Рольф Фолланд.
Російський літак А-50 летів для супроводження чотирьох бомбардувальників Ту-95 та Ту-142. Раніше повідомлялось, що британські винищувачі Typhoon перехопили ці літаки та супроводжували їх за межі "зони інтересів Великої Британії".
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