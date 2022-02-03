Норвегія перехопила російський літак винищувачами F-35

Про це повідомляють Збройні сили Норвегії у Twitter.



Винищувачі F-35 вперше підняли у середу з авіабази Евенес на Крайній Півночі для перехоплення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 (за класифікацією НАТО: "Mainstay").



"Це свідчить про те, що F-35 працює у своїй новій ролі", - сказав голова ВПС Норвегії Рольф Фолланд.



Російський літак А-50 летів для супроводження чотирьох бомбардувальників Ту-95 та Ту-142. Раніше повідомлялось , що британські винищувачі Typhoon перехопили ці літаки та супроводжували їх за межі "зони інтересів Великої Британії".