Винищувачі Великої Британії перехопили чотири військові літаки Росії

Про це пише Sky News.



Винищувачі Typhoon були підняті з військового аеродрому шотландського Лоссімуту, також до них долучився літак-паливозаправник Voyager, який запустили з Оксфордшира.



Їх використали проти двох російських Ту-95 Bear H і двох Ту-142 Bear F, які летіли біля "зони інтересів Великої Британії".



Як зазначає видання, британський повітряний простір літаки РФ не перетинали.



За інформацією Військових повітряних сил Сполученого Королівства, такі випадки з російськими літаками біля повітряного простороу Великої Британії ставалися неодноразово. У відомстві також повідомили про тісну співпрацю "з партнерами з НАТО для моніторингу таких літаків".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb