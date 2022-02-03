Винищувачі Великої Британії перехопили чотири військові літаки Росії
Британські винищувачі Typhoon перехопили російські військові літаки та супроводжували їх за межі "зони інтересів Великої Британії"
Про це пише Sky News.
Винищувачі Typhoon були підняті з військового аеродрому шотландського Лоссімуту, також до них долучився літак-паливозаправник Voyager, який запустили з Оксфордшира.
Їх використали проти двох російських Ту-95 Bear H і двох Ту-142 Bear F, які летіли біля "зони інтересів Великої Британії".
Як зазначає видання, британський повітряний простір літаки РФ не перетинали.
За інформацією Військових повітряних сил Сполученого Королівства, такі випадки з російськими літаками біля повітряного простороу Великої Британії ставалися неодноразово. У відомстві також повідомили про тісну співпрацю "з партнерами з НАТО для моніторингу таких літаків".
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