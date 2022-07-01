Про це сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному брифінгу в Києві з президентом Зеленським.

"Ми з паном президентом говорили, що Україна також потребує природного газу, має такий запит. Я цей запит везу до наших компаній. Вони вже роблять усе, що можуть, працюють на найвищій потужності. Але прохання президента України - це те, що я повезу додому", - зазначив Стере.

Стере сказав, що після початку повномасштабної війни в Україні, коли РФ почали відрізати від надання енергетичних ресурсів, багато європейських колег запитували, про виконання цих вимог Норвегію: "Я сказав так. Чи можемо ми збільшити видобуток? Я сказав, що видобуток уже на максимумі, але трошки ми можемо додати, щоб мати змогу постачати до Європи".

Нагадаємо, 1 липня до Києва з візитом прибув премʼєр-міністр Королівства Норвегія Йонас Гар Стере та зустрівся із Володимиром Зеленським.

Того ж дня Єврокомісія запропонувала надати Україні 1 млрд євро у якості першої частини макрофінансової допомоги.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере після зустрічі із Володимиром Зеленським у Києві заявив, що Норвегія до кінця поточного року надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 1 млрд євро.

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