Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я прибув, щоб заявити про підтримку народу України. Норвегія передасть 1 млрд євро до кінця цього року або на початку 2023 року на потреби людей", - зазначив премʼєр Норвегії на брифінгу з президентом Зеленським у Києві.

Нагадаємо, 1 липня до Києва з візитом прибув премʼєр-міністр Королівства Норвегія Йонас Гар Стере та зустрівся із Володимиром Зеленським

Того ж дня Єврокомісія запропонувала надати Україні 1 млрд євро у якості першої частини макрофінансової допомоги

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