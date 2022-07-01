Норвегія надасть Україні 1 млрд євро допомоги до кінця 2022 року, - премʼєр Стере
Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере після зустрічі із Володимиром Зеленським у Києві заявив, що Норвегія до кінця поточного року надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 1 млрд євро
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я прибув, щоб заявити про підтримку народу України. Норвегія передасть 1 млрд євро до кінця цього року або на початку 2023 року на потреби людей", - зазначив премʼєр Норвегії на брифінгу з президентом Зеленським у Києві.
- Нагадаємо, 1 липня до Києва з візитом прибув премʼєр-міністр Королівства Норвегія Йонас Гар Стере та зустрівся із Володимиром Зеленським
- Того ж дня Єврокомісія запропонувала надати Україні 1 млрд євро у якості першої частини макрофінансової допомоги
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