Норвегія виділить Україні 20 млн євро на виплату соцвиплат і зарплат бюджетникам

Про це з посиланням на заяву уряду Норвегії пише пише "Європейська правда".



Норвегія заявила про виділення 200 млн крон або 20 млн євро, які мають піти на підтримку спроможності органів влади в Україні виплачувати заробітні плати медикам, освітянам та іншим бюджетникам, а також на пенсії та соціальні виплати.



Гроші надійдуть в рамках екстреного фінансування за програмною Світового банку.

Нагадаємо, Світовий банк затвердив пакет підтримки для України на $700 млн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд скоротив і буде надалі скорочувати видатки державного бюджету, але буде продовжувати фінансувати армію і зарплати бюджетників повністю.