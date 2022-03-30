Норвегія виділить Україні 20 млн євро на виплату соцвиплат і зарплат бюджетникам
Норвезький уряд заявив про виділення Україні 200 млн крон або 20 млн євро в еквіваленті для виплат заробітних плат і пенсій
Про це з посиланням на заяву уряду Норвегії пише пише "Європейська правда".
Норвегія заявила про виділення 200 млн крон або 20 млн євро, які мають піти на підтримку спроможності органів влади в Україні виплачувати заробітні плати медикам, освітянам та іншим бюджетникам, а також на пенсії та соціальні виплати.
Гроші надійдуть в рамках екстреного фінансування за програмною Світового банку.
Нагадаємо, Світовий банк затвердив пакет підтримки для України на $700 млн.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд скоротив і буде надалі скорочувати видатки державного бюджету, але буде продовжувати фінансувати армію і зарплати бюджетників повністю.
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