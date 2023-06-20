Норвегія виділяє понад €21 млн на ядерну безпеку в Україні
Влада Норвегії виділяє 250 млн крон (понад €21 млн) на забезпечення ядерної безпеки в Україні та фінансування місії МАГАТЕ
Про це повідомляє МЗС Норвегії.
"Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки та захищеності в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон. Незаконна війна Росії становить загрозу для ядерної безпеки в Україні. Ядерна аварія в Україні матиме наслідки не лише для самої України, а й за її межами", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 100 млн крон виділяється на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.
Крім того, Норвегія збільшує фінансування співпраці з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 млн крон. Ці кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.
Як відомо, Норвегія була однією з перших країн, яка надала Україні обладнання для посилення ядерної та радіаційної безпеки після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже у березні 2022 року вона надала обладнання для українських прикордонників та Рівненської атомної електростанції.
- Нагадаємо, 31 травня стало відомо, що Норвегія в межах Програми підтримки України надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон (€6,3 млрд, - ред.) протягом п'яти років.
- 18 травня стало відомо, що Норвегія у співпраці з Великою Британією надає Україні 8 РСЗВ великої дальності та 3 радари для виявлення ворожої артилерії.
- 15 червня у міноборони Данії повідомили, що спільно з Норвегією передадуть Україні 9 тисяч артилерійських снарядів.
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