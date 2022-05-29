Норвегія змінила офіційну назву Білорусі

Про це повідомляє пресслужба законно обраної президентки Республіки Білорусь Світлани Тихановської.

"Вчора, 28 травня, міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельд особисто зателефонувала Світлані Тихановській та повідомила їй, що Міністерство закордонних справ Норвегії використовуватиме назву Belarus замість Hviterussland ("Біла Росія")", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що зміна назви відбувається 29 травня у Міжнародний день солідарності із Білоруссю.

"Я рада, що цього дня ми можемо оголосити про зміну назви та продемонструвати нашу солідарність із демократичними силами у Білорусі", - наголосила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельд.

Нагадаємо, у Москві невдоволені тим, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко лише надає свою територію як плацдарм для військових дій росіян проти України, але не дає власних збройних сил й не йде в атаку на українські землі.

Білоруський опозиціонер, політемігрант Павло Латушко каже, що Кремль може спробувати замінити Лукашенка на зручного РФ генерал-лейтенанта, державного секретаря ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича.