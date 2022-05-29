English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Норвегія змінила офіційну назву Білорусі

Норвегія змінила офіційну назву Білорусі

29 травня, 2022 неділя
15:34
Світ Світлана Тихановська

На знак солідарності із білоруським демократичним рухом Норвегія приєдналась до Швеції та Данії й змінила офіційну назву Білорусі

Про це повідомляє пресслужба законно обраної президентки Республіки Білорусь Світлани Тихановської.

"Вчора, 28 травня, міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельд особисто зателефонувала Світлані Тихановській та повідомила їй, що Міністерство закордонних справ Норвегії використовуватиме назву Belarus замість Hviterussland ("Біла Росія")", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що зміна назви відбувається 29 травня у Міжнародний день солідарності із Білоруссю.

"Я рада, що цього дня ми можемо оголосити про зміну назви та продемонструвати нашу солідарність із демократичними силами у Білорусі", - наголосила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельд.

  • Нагадаємо, у Москві невдоволені тим, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко лише надає свою територію як плацдарм для військових дій росіян проти України, але не дає власних збройних сил й не йде в атаку на українські землі.
  • Білоруський опозиціонер, політемігрант Павло Латушко каже, що Кремль може спробувати замінити Лукашенка на зручного РФ генерал-лейтенанта, державного секретаря ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Білорусь
Норвегія
Читайте також:
Андерс Аслунд
28 травня, 2022 субота
Андерс Аслунд обурений блокуванням поїздки Порошенка на ПА НАТО і закликає українську владу вибачитись
Джо Байден
28 травня, 2022 субота
Байден звинуватив Путіна у спробах "фінляндизувати" Європу та стерти українську ідентичність
окупанти
28 травня, 2022 субота
"У нас взагалі немає кому йти в наступ. 8 людей беруть село". Окупант розповів, що з війська неможливо звільнитися
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.75
    Купівля 34.75
    Продаж 35.98
  • EUR
    Купівля 36.58
    Продаж 38.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
29 травня
16:58
суперяхта "Amadea"
На яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування, - The Observer
16:41
На війні в Україні загинув пропагандист із пресслужби Міноборони РФ
16:40
На фото наслідки обстрілу Миколаєва
Внаслідок обстрілу Миколаєва 1 людина загинула, двоє поранені, - міський голова
16:39
Непал
У горах Непалу зник з радарів літак з 22-ма людьми на борту. Він виконував 15-хвилинний рейс
16:31
зброя автомат ак
Європол створить міжнародну робочу групу для запобігання поширення зброї з України після закінчення війни
16:19
окупанти
Росіяни 7 разів обстріляли Чернігівщину
16:15
На фото міністр імміграції Пніна Тамано-Шата
Ізраїль прихистить 100 000 українських євреїв, - міністр імміграції
16:07
Ексклюзив
Маріуполь
В окупованому Маріуполі колапс: немає електрики, смердючі й затоплені вулиці, - депутат міськради Лашин
16:06
Ексклюзив
ЗСУ знищили втрати рф
Під Сєвєродонецьком окупанти несуть величезні втрати в техніці та особовому складі, - боєць ЗСУ Кирило Сазонов
16:03
Людмила Денісова
Російська пропаганда цілеспрямовано дискредитує українських біженців у ЄС
16:01
Володимир Путін
Коли Путін помре, його смерть триматимуть у таємниці місяцями, - Daily Star
15:58
У Чорному морі росіяни затримали два турецькі рибальські човни, - CNN Türk
15:46
Гумова лялька, схожа на Гіркіна, встановлена на російському пункті набору нових найманів на війну проти України
Нових найманців на війну з Україною в РФ тепер заманюють гумовою лялькою Гіркіна
15:41
окупанти
Окупанти 5 разів вистрілили по Сумщині з мінометів
15:37
На фото Володимир Зеленський, під час візиту на Харківщину
У Харкові та області зруйновано 2 229 будинків, - Зеленський
15:35
Ліверпуль - Реал, фани
В УЄФА назвали причину затримки фіналу Ліги чемпіонів
15:24
Людмила Денісова
В ОРДЛО бунтують українці, "мобілізовані" до армії РФ, - Денісова
15:07
Сербія
Сербія погодила трирічний контракт на постачання газу з Росією, - The Guardian
15:04
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм
Польща відправить в Україну одні з найкращих у світі гаубиці AHS Krab, - Polskie Radio
15:01
Ангеліна Ломачинська
Українка виграла срібло ЧЄ з важкої атлетики
14:59
Під Макаровом на Київщині знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка
14:33
Людмила Денісова
Окупанти за тиждень вивезли до фільтраційного табору майже 3 тис. маріупольців, із них 300 - діти, - Денісова
14:30
Збірна України з карате
Україна здобула четверту медаль ЧЄ з карате
14:23
Стівен Кінг
Письменник Стівен Кінг закликає світ продовжувати економічно тиснути на Росію
14:15
Ексклюзив
Путін
Путін завдасть ядерного удару по Заходу, якщо зруйнує Україну й оголосить війну Молдові, - історик Фельштинський
14:07
ЗСУ ліквідували командира роти російських десантників
14:04
"Нам не відмитися від крові": в Москві провели антивоєнну акцію біля російського МЗС
14:03
санкції проти Росії
Країни ЄС можуть заборонити імпорт російської нафти морем
14:01
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Макгрегор зробив прогноз на другий бій Усика проти Джошуа
14:01
Кабмін
Кабмін ухвалив необхідні зміни для запровадження "митного безвізу"
13:48
нескорений Маріуполь
Радник мера Маріуполя показав відео викрадення росіянами металу з міста
13:34
діти_їжа
У Нігерії в тисняві за безкоштовною їжею загинуло понад 30 людей, - Reuters
13:30
Білл Гейтс
Білл Гейтс попередив про загрозу нової пандемії
13:26
Електроенергія
У Краматорську окупанти пошкодили лінію електропередач: кілька міст знеструмлено
13:23
Мешканці окупованого Мелітополя вийшли на проукраїнський мітинг
В окупованому Мелітополі сотні людей співають гімн України й тримають синьо-жовту символіку
13:19
Ексклюзив
На фото український захисник та військове озброєння
Російські нацисти під Сєверодонецьком зазнають великих втрат, - боєць "Легіону Свободи" Попов
13:14
Швеція Фінляндія НАТО
Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків у протидії курдам, - Hurriyet
13:06
Макрон Путін
У МВС розповіли подробиці переговорів, які Росія вела із Заходом за спиною України
13:05
Київ
"Навала. Київський постріл": у Києві відкриють виставку про оборону міста від росіян
12:49
окупант
"Пугают, что характеристику испортят в личном деле". Російські загарбники чекають кінця травня, або втекти з України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV