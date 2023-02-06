Норвезькі біатлоністи засудили наміри МОК повернути росіян до змагань

Про це видання VG.no та Nettavisen з посиланням на заяву біатлоністів.

"Це зовсім непотрібна дискусія - відповідь лише одна: норвезькі біатлоністи проти повернення росіян на змагання", - заявили вони

Йоханнес Бьо заявив, що тему повернення росіян та білорусів на Олімпіаду навіть не варто порушувати.

"Якщо МОК влаштує голосування серед спортсменів, то, гадаю, більшість проголосують проти. МОК знову і знову показує, що постійно робить неправильний вибір. Росія - фінансово сильна держава, тому прикро, що це дається взнаки", - додав Тар'єю Бьо.

За його словами, це дуже дивно, бо всі мають слідувати своїм відчуттям, логіці, повазі та здоровому глузду щодо того, що важливо у цьому світі.

"Війну не можна перемогти набором правил. Тому повинна бути 100% підтримка того, що усунення спортсменів цих країн має продовжуватися", - наголосив він.

Біатлоністи підкреслили, що були дуже здивовані, що так багато людей і МОК виступають за те, щоб Росія знову могла брати участь у змаганнях.

Дуже наївно розділяти спорт і політику, принаймні, коли ви бачите, як Росія використовує спорт для залучення підтримки. Я думаю, що якщо ми повернемо їх, це може надіслати неправильні сигнали", - сказала Інгрід-Ланнмарк Тандреволл у коментарі VG.