Норвезькі біатлоністи засудили наміри МОК повернути росіян до змагань
Біатлоністи Норвегії Йоханнес Бьо, Тар'єй Бьо, Інгрід-Ланнмарк Тандреволл і Стурла Легрейд засудили ініціативу МОК повернути росіян до змагань
Про це видання VG.no та Nettavisen з посиланням на заяву біатлоністів.
"Це зовсім непотрібна дискусія - відповідь лише одна: норвезькі біатлоністи проти повернення росіян на змагання", - заявили вони
Йоханнес Бьо заявив, що тему повернення росіян та білорусів на Олімпіаду навіть не варто порушувати.
"Якщо МОК влаштує голосування серед спортсменів, то, гадаю, більшість проголосують проти. МОК знову і знову показує, що постійно робить неправильний вибір. Росія - фінансово сильна держава, тому прикро, що це дається взнаки", - додав Тар'єю Бьо.
За його словами, це дуже дивно, бо всі мають слідувати своїм відчуттям, логіці, повазі та здоровому глузду щодо того, що важливо у цьому світі.
"Війну не можна перемогти набором правил. Тому повинна бути 100% підтримка того, що усунення спортсменів цих країн має продовжуватися", - наголосив він.
Біатлоністи підкреслили, що були дуже здивовані, що так багато людей і МОК виступають за те, щоб Росія знову могла брати участь у змаганнях.
Дуже наївно розділяти спорт і політику, принаймні, коли ви бачите, як Росія використовує спорт для залучення підтримки. Я думаю, що якщо ми повернемо їх, це може надіслати неправильні сигнали", - сказала Інгрід-Ланнмарк Тандреволл у коментарі VG.
- 3 лютого Польща та країни Балтії оприлюднили спільну заяву проти повернення росіян та білорусів на Олімпіаду. Вони заявили, що спроби повернути вищезгаданих спортсменів у змагання під завісою нейтралітету легітимізують політичні рішення та широку пропаганду цих країн.
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