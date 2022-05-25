Норвезький нафтогазовий гіганти Equinor вийшов з усіх проєктів у Росії
Норвезька Equinor передала Роснафті свої частки участі у чотирьох російських спільних підприємствах і звільняється від усіх майбутніх зобов'язань
Про це компанія повідомила у середу, 25 травня.
"27 лютого 2022 року Equinor вирішила розпочати процес виходу з спільних підприємств компанії в Росії… Тепер Equinor передала свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах Роснефти і звільняється від усіх майбутніх зобов’язань. Також підписано угоду про вихід з проекту Харьяга", - йдеться у релізі.
У компанії зазначають, що вихід з усіх спільних підприємств завершено відповідно до санкційного законодавства Норвегії та ЄС щодо Росії.
У повідомленні також йдеться, що від лютого Equinor припинила всі нові інвестиції в Росію, припинила торгівлю нафтогазовими продуктами з Росії та оголосила про зменшення прибутку на 1,08 мільярда доларів станом на 31 березня 2022 року.
Як повідомляє Інтерфакс, Equinor працювала в Росії понад 30 років. Відхід із країни означає для неї втрату 88 млн барелів нафтового еквівалента запасів. Компанія вийшла з проєктів на Харьягінському родовищі, Північно-Данілівському родовищі та Північно-Комсомольському.
Також разом з Роснефтью Equinor планувала працювати в геологорозвідувальному проекті з вивчення важковивантажуваних запасів вуглеводнів домнікових відкладень у Самарській області та в проекті з дослідження сланцевої нафти в Ставропольському краї.
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