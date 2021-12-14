Нова COVID-хвиля очікується з 15-20 лютого, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що 15-20 лютого 2022 року може бути нова хвиля зростання захворюваності на COVID-19
Як повідомляє "Укрінформ", про це він сказав на брифінгу у Офісі президента 14 грудня.
"Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися", - зазначив він.
Данілов підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, "можемо навіть не помітити" росту захворюваності.
Він наголосив, що потрібно виходити на щеплення 300-400 тис. на добу і вводити бустерну дозу щеплення.
"Ми наполягаємо, що нам треба вводити бустерну дозу, починати треба з літніх людей", - сказав секретар РНБО.
- Нагадаємо, 30 листопада 2021 міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що нова хвиля пандемії COVID-19 може початися наприкінці січня.
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