Нова COVID-хвиля очікується з 15-20 лютого, - Данілов

Як повідомляє "Укрінформ", про це він сказав на брифінгу у Офісі президента 14 грудня.



"Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися", - зазначив він.



Данілов підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, "можемо навіть не помітити" росту захворюваності.



Він наголосив, що потрібно виходити на щеплення 300-400 тис. на добу і вводити бустерну дозу щеплення.



"Ми наполягаємо, що нам треба вводити бустерну дозу, починати треба з літніх людей", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 30 листопада 2021 міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що нова хвиля пандемії COVID-19 може початися наприкінці січня.